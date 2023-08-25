Ebebek halka arz oluyor

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında şirketin sermayesi 24 milyon lira nominal tutarda artışla 160 milyon liraya yükseltilecek. Halka arzda ayrıca Topbaş ailesi mensupları, Halil Erdoğmuş, Fatma Zehra Ülker ve Kamal Anthony Hatoum'a ait olan 15 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Halk arzda 1 lira nominal değerli hisse 46.5 liradan satılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.86 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı %25 olacak.

Sermaye artırımı ile şirkete girecek olan 1.1 milyar liranın %55'i yurtiçi ve dışı mağaza açmak ile internet satış kanalı yatırımları için kullanılacak. Taslak fon kullanım raporuna göre paranın %35'i işletme sermayesi için %10'u ise yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılacak.