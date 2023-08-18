Enerya Enerji'nin işlem tarihi belli oldu!

Enerya Enerji A.Ş. (ENRYA)14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplamıştı. 88,76 TL fiyat ile talep toplayan Enerji Şirketinin halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL oldu. Peki Enerya Enerji ne zaman borsada işlem göremeye başlayacak? İşte detayları..

Enerya Enerji şirket payları 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü işleme başlayacak.

Enerya Enerji'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Enerya Enerji A.Ş.’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 88,76 TL/pay baz fiyat, “ENERY.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.