Erdemoğlu Holding SASA'da yeni pay alımı yaptı
Erdemoğlu Holding, SASA’da hisselerindeki sert düşüşün ardından yeniden pay alımı yaptı.
Erdemoğlu Holding, SASA Polyester'deki düşüşün ardından hissede pay alım işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Holding, SASA hissesinde 36,30-37,60 TL fiyat aralığından 1,5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı.
Bu alımla birlikte Erdemoğlu Holding'in Sasa sermayesindeki payı yüzde 55,28 seviyesine ulaştı.
Erdemoğlu Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"25/12/2023 - 25/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,30 - 37,60 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 25/12/2023 tarihi itibariyle %55,2786 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür."