Erdemoğlu Holding SASA'da yeni pay alımı yaptı

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester'deki düşüşün ardından hissede pay alım işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Holding, SASA hissesinde 36,30-37,60 TL fiyat aralığından 1,5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı.

Bu alımla birlikte Erdemoğlu Holding'in Sasa sermayesindeki payı yüzde 55,28 seviyesine ulaştı.

Erdemoğlu Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25/12/2023 - 25/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,30 - 37,60 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 25/12/2023 tarihi itibariyle %55,2786 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür."