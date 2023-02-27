Göknur Gıda’nın halka arzı için 1-3 Mart’ta talep toplanıyor

Türkiye’de ürettiği ürünleri Kuzey Amerika’dan Avrupa ve Asya Pasifik’e kadar dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturan Göknur Gıda, aralarında dünyanın en büyük zincir marketlerinin ve en büyük gıda ve içecek markalarının bulunduğu 470’ten fazla müşteriye, Türkiye’de üretip işlediği sebze ve meyve konsantresi ve diğer katma değerli ürünleri satıyor.

Halka arz fiyatı 11 TL olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-2-3 Mart tarihlerinde, sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle Göknur Gıda’nın toplam 79 milyon 250 bin TL nominal bedelli hisse senedi 11 TL fiyat üzerinden halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların 65.000.000 TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14.250.000 TL’lik kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleşecek.

Halka arzda; Göknur Gıda hisselerinin yüzde 3’ü şirket çalışanlarına, yüzde 72’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 65 gibi önemli bir kısmını bahçe yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları ve makine ekipman yatırımlarında kullanacak.

Geri kalan yüzde 15’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 20’lik bölüm ise kredi geri ödemesi için ayrılacak.