Halka arz onayı bekleyen Artemis Halı kapasitesini yüzde 35 artıracak
Borsaya açılmak için SPK’dan onay bekleyen Artemis Halı, kapasite artırımı için 7 ila 8 milyon euro arasında bir yatırım yapacak. Üretimin yüzde 60’ını ihracata veren marka, böylece yıllık 2 milyon metrekare olan kapasitesini yüzde 35 artıracak. Acme Grubu’nun 2024 yatırım planı ise 30 milyon euro.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Etrofil markasıyla iplik, Armis markasıyla yatak ve Artemis markasıyla da halı sektörlerinde faaliyet gösteren Acme Holding markalarından olan Artemis Halı, halka arz sürecini başlattı. Borsaya açılmak için SPK’dan onay bekleyen marka, onay sürecinin tamamlanmasıyla yüzde 25’ini halka açacak. Artemis Halı olarak yüzde 100 kapasite ile çalıştıklarını açıklayan Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, üretimin yüzde 60’ını ihracata verdiklerini kaydetti. Katma değerli ürün olarak iç pazarda da ciddi bir paya sahip olduklarını söyleyen Batallı, SPK sürecinin tamamlanmasıyla kapasiteyi yüzde 35 artıracak 7-8 milyon euro’luk bir yatırımı devreye alacaklarını açıkladı. Bugünkü kapasitelerini 2 milyon metrekare olarak aktaran Batallı, her yıl 150 bin haneye halı sağlayabileceklerini belirtti. Grup olarak 2024 yılı için 25-30 milyon euro’luk bir yatırım planlarını olduğunu bildiren Batallı, halı grubundan sonra iplik ve yatak bölümlerini de borsaya açmak istediklerini belirtti. Bu süreçte güneş enerjisi yatırımına da yöneldiklerini ileten Batallı, Kayseri, Gaziantep ve Yalova fabrikalarında çatılara kuracakları güneş enerjisi panelleriyle enerji ihtiyaçlarının yüzde 65’ini karşılayacaklarını açıkladı.
Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 3
Hali hazırda yatak sektöründe ilk 10 marka içinde olduklarını, beş yıl içinde ilk üç marka arasında olmayı hedeflediklerini belirten Tolga Batallı, “2022 yılında inşa ettiğimiz Kayseri’deki üretim tesisimiz ile üretim parkuru ve depolama alanımızı üç kat artırdık. Üretim tesisimizde ergonomik, konforlu ve sağlıklı bir uyku için dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar Türkiye genelinde satış noktalarımızı güçlendirmek için 150 yeni showroom ve 200 corner noktası açarak toplam mağaza sayımızı 750'ye çıkaracağız. 2023 yılında hedefimiz, güçlü üretim altyapımız ve son teknolojiyi kullanarak 500 milyon TL ciroya ulaşmak” dedi. Bundan sonraki hedeflerinin, küresel arenada büyümek olarak açıklayan Batallı, “2023 yılının ilk 9 ayında 34 ülkeyi ihracat ağımıza ekledik. Yılsonuna kadar hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkarmak. Hedeflediğimiz ülkeler arasında Balkanlar, BEA ve Orta Avrupa ilk sıralarda yer alıyor” bilgisini verdi. Batallı, Türkiye’de 750 milyon dolarlık bir hacme ulaşan yatak sektörünün dünyada ilk sıralarda yer aldığını da iletti.
Üretmek ve ihraç etmek zorundayız
Türkiye’nin üretmek ve ihraç etmekten başka çıkar yolu olmadığını vurgulayan Tolga Batallı, “Üretimi olmayan ülkeler krizden çıkamaz. Eğitimli gençlere istihdam yaratmamız lazım” dedi. Üretim için sanayicinin önündeki en önemli konunun finansman erişimi olduğunu söyleyen Batallı, “Bir sanayici düşünün; bir yatırım için yüzde 13-14’le bir yatırıma giriyor, işletme kredisine ihtiyacı oluyor. Yüzde 13-14’le para kullanan sanayici, yatırımın geri dönüşümünü buna göre hesaplamışken bir anda bankalardaki faizler yüzde 55-60’lara çıkıyor. Sanayici burada çok büyük sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.
İflaslar başlayabilir
“Sanayici finansmana erişemezse tekerini döndüremez” diyen Batallı, burada yaşanacak iflas ve konkordato riskine dikkat çekti. Batallı’ya göre, burada domino taşı gibi konkordatolar alınmaya, iflaslar yaşanmaya başlar. Bu da işin içinden çıkılmaz bir hale gelinmesine yol açar. Yapılan destek açıklamalarıyla bir miktar rahatlama olduğunu da söyleyen Batallı, “onra gerilemeye başlayacağını ümit ediyorum. Sonrasında da 1-2 yıl zor olacak” yorumunu yaptı.
Mobilya ve halıda kredi kartına taksit sınırlandırmasının iç piyasada daralma yarattığını anlatan Tolga Batallı, iç piyasada 85 milyonluk bir nüfus olduğunu, kredi kartı taksit kısıtlamasının açılmasıyla tüketimin hareketleneceğini belirtti. Sanayicinin hala önünü göremediğini dile getiren Batallı, “Belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu olursa biz de önümüzü görmeye başlarız. Politika faizleri seçimlerden sonra çok daha artacak. Onun için herkes temkinli davranıyor. En azından seçimden sonra rahatlatma yönünde mi yoksa daha sıkılaştırma yönünde mi adımlar atılacak bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Mısır ve Cezayir’de yatırım
İç piyasada bin 600 noktada Artemis Halı markasının satıldığını kaydeden Tolga Batallı, marka olarak yurtdışı yatırıma da sıcak baktıklarına işaret etti. Batallı, “Dünya artık entegre oldu. İş insanı fırsatı nerede bulursa oraya gider. Bizim de halıyla alakalı yatırım arayışımız var. Mısır ve Cezayir olarak iki ülkenin ticaret odasıyla görüşme yaptık; bakıp buna zaman içerisinde karar vereceğiz. Zaten konfeksiyon sektöründen Mısır'a şu an gidiyorlar. Çünkü oradaki gümrük anlaşması Orta Doğu ülkelerine, Afrika ülkelerine girmek için bir avantaj sağlıyor” dedi. Batallı, Cezayir’in yerli üreticileri desteklemek adına ithalatın önünü kestiğini de hatırlattı.
İhraç birim fiyatı 14 dolar
Gaziantep’in 10 aylık halı ihracatını 8 milyar dolar olarak açıklayan Tolga Batallı, “Gaziantep halı ihracatının metrekarede ortalama birim fiyatı 5.5-6 dolar. Artemis Halı olarak bizim metrekare birim fiyatımız ise 13-14 dolar. Biz her zaman katma değerli ürün yapmanın, markalaşmanın doğru olduğuna inandık.
Bütün sektörlerimizin, Türkiye’nin ihtiyacı olan aslında bu” dedi. Batallı, Türkiye’nin halıda dünyada ilk sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.