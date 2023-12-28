Halka arz onayı bekleyen Artemis Halı kapasitesini yüzde 35 artıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Etrofil markasıyla iplik, Ar­mis markasıyla yatak ve Artemis markasıyla da ha­lı sektörlerinde faaliyet gösteren Acme Holding markalarından olan Artemis Halı, halka arz süre­cini başlattı. Borsaya açılmak için SPK’dan onay bekleyen marka, onay sürecinin tamamlanmasıy­la yüzde 25’ini halka açacak. Arte­mis Halı olarak yüzde 100 kapasite ile çalıştıklarını açıklayan Acme Holding Yönetim Kurulu Başka­nı Tolga Batallı, üretimin yüzde 60’ını ihracata verdiklerini kay­detti. Katma değerli ürün olarak iç pazarda da ciddi bir paya sahip ol­duklarını söyleyen Batallı, SPK sü­recinin tamamlanmasıyla kapasi­teyi yüzde 35 artıracak 7-8 milyon euro’luk bir yatırımı devreye ala­caklarını açıkladı. Bugünkü kapa­sitelerini 2 milyon metrekare ola­rak aktaran Batallı, her yıl 150 bin haneye halı sağlayabileceklerini belirtti. Grup olarak 2024 yılı için 25-30 milyon euro’luk bir yatırım planlarını olduğunu bildiren Ba­tallı, halı grubundan sonra iplik ve yatak bölümlerini de borsaya aç­mak istediklerini belirtti. Bu sü­reçte güneş enerjisi yatırımına da yöneldiklerini ileten Batallı, Kay­seri, Gaziantep ve Yalova fabrika­larında çatılara kuracakları güneş enerjisi panelleriyle enerji ihti­yaçlarının yüzde 65’ini karşılaya­caklarını açıkladı.

Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 3

Hali hazırda yatak sektörün­de ilk 10 marka içinde oldukları­nı, beş yıl içinde ilk üç marka ara­sında olmayı hedeflediklerini be­lirten Tolga Batallı, “2022 yılında inşa ettiğimiz Kayseri’deki üretim tesisimiz ile üretim parkuru ve de­polama alanımızı üç kat artırdık. Üretim tesisimizde ergonomik, konforlu ve sağlıklı bir uyku için dünya standartlarında üretim ger­çekleştiriyoruz. Yılsonuna kadar Türkiye genelinde satış noktala­rımızı güçlendirmek için 150 ye­ni showroom ve 200 corner nok­tası açarak toplam mağaza sayımı­zı 750'ye çıkaracağız. 2023 yılında hedefimiz, güçlü üretim altyapı­mız ve son teknolojiyi kullanarak 500 milyon TL ciroya ulaşmak” dedi. Bundan sonraki hedefleri­nin, küresel arenada büyümek ola­rak açıklayan Batallı, “2023 yılı­nın ilk 9 ayında 34 ülkeyi ihracat ağımıza ekledik. Yılsonuna kadar hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkarmak. Hedefledi­ğimiz ülkeler arasında Balkanlar, BEA ve Orta Avrupa ilk sıralarda yer alıyor” bilgisini verdi. Batallı, Türkiye’de 750 milyon dolarlık bir hacme ulaşan yatak sektörünün dünyada ilk sıralarda yer aldığını da iletti.

Üretmek ve ihraç etmek zorundayız

Türkiye’nin üretmek ve ihraç etmekten başka çıkar yolu olma­dığını vurgulayan Tolga Batal­lı, “Üretimi olmayan ülkeler kriz­den çıkamaz. Eğitimli gençlere is­tihdam yaratmamız lazım” dedi. Üretim için sanayicinin önünde­ki en önemli konunun finansman erişimi olduğunu söyleyen Batal­lı, “Bir sanayici düşünün; bir yatı­rım için yüzde 13-14’le bir yatırı­ma giriyor, işletme kredisine ih­tiyacı oluyor. Yüzde 13-14’le para kullanan sanayici, yatırımın geri dönüşümünü buna göre hesap­lamışken bir anda bankalardaki faizler yüzde 55-60’lara çıkıyor. Sanayici burada çok büyük sıkın­tı yaşıyor” diye konuştu.

İflaslar başlayabilir

“Sanayici finansmana erişe­mezse tekerini döndüremez” di­yen Batallı, burada yaşanacak iflas ve konkordato riskine dikkat çekti. Batallı’ya göre, burada domino ta­şı gibi konkordatolar alınmaya, if­laslar yaşanmaya başlar. Bu da işin içinden çıkılmaz bir hale gelinme­sine yol açar. Yapılan destek açık­lamalarıyla bir miktar rahatlama olduğunu da söyleyen Batallı, “on­ra gerilemeye başlayacağını ümit ediyorum. Sonrasında da 1-2 yıl zor olacak” yorumunu yaptı.

Mobilya ve halıda kredi kartına taksit sınırlandırmasının iç piya­sada daralma yarattığını anlatan Tolga Batallı, iç piyasada 85 mil­yonluk bir nüfus olduğunu, kredi kartı taksit kısıtlamasının açılma­sıyla tüketimin hareketleneceğini belirtti. Sanayicinin hala önünü göremediğini dile getiren Batallı, “Belirsizliklerin yavaş yavaş or­tadan kaldırılması gerekiyor. Bu olursa biz de önümüzü görmeye başlarız. Politika faizleri seçim­lerden sonra çok daha artacak. Onun için herkes temkinli davra­nıyor. En azından seçimden son­ra rahatlatma yönünde mi yok­sa daha sıkılaştırma yönünde mi adımlar atılacak bilmemiz gere­kiyor” diye konuştu.

Mısır ve Cezayir’de yatırım

İç piyasada bin 600 noktada Artemis Halı markasının satıldığını kaydeden Tolga Batallı, marka olarak yurtdışı yatırıma da sıcak baktıklarına işaret etti. Batallı, “Dünya artık entegre oldu. İş insanı fırsatı nerede bulursa oraya gider. Bizim de halıyla alakalı yatırım arayışımız var. Mısır ve Cezayir olarak iki ülkenin ticaret odasıyla görüşme yaptık; bakıp buna zaman içerisinde karar vereceğiz. Zaten konfeksiyon sektöründen Mısır'a şu an gidiyorlar. Çünkü oradaki gümrük anlaşması Orta Doğu ülkelerine, Afrika ülkelerine girmek için bir avantaj sağlıyor” dedi. Batallı, Cezayir’in yerli üreticileri desteklemek adına ithalatın önünü kestiğini de hatırlattı.

İhraç birim fiyatı 14 dolar

Gaziantep’in 10 aylık halı ihracatını 8 milyar dolar olarak açıklayan Tolga Batallı, “Gaziantep halı ihracatının metrekarede ortalama birim fiyatı 5.5-6 dolar. Artemis Halı olarak bizim metrekare birim fiyatımız ise 13-14 dolar. Biz her zaman katma değerli ürün yapmanın, markalaşmanın doğru olduğuna inandık.

Bütün sektörlerimizin, Türkiye’nin ihtiyacı olan aslında bu” dedi. Batallı, Türkiye’nin halıda dünyada ilk sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.