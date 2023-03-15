Halka arzda dağıtım çeşitleri neler? Eşit ve oransal dağıtım nedir?

Halka arz, bir şirketin paylarının BIST Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılmasıdır. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak için halka açılırlar.

Halka arzda dağıtım çeşitleri nelerdir?

İki çeşit dağıtım yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem oransal dağıtım, ikinci yöntem ise eşit dağıtım yoluyla yapılır.

Eşit dağıtım nedir?

Bu yöntemde yatırımcılar eşit miktarda hisse (lot) alır.Halka arza katılan yatırımcılar yatırdıkları miktar kadar lot alırlar. Bu yöntemde kişilerin hatırdıkları para miktarının bir önemi yoktur.

Oransal dağıtım nedir?

Oransal dağıtımda ise yatırımcılar, verdiği satın alım emri tutarının büyüklüğüne göre hisse alırlar.