İşte en fazla işlem gören hisseler! Hangi şirketler ön planda?

Birol BOZKURT

Geçtiğimiz 2 hafta finansal piyasalar son yıllarda görmediği bir hareketlilik yaşadı. Depremden sonra iki gün açık kalan borsa üçüncü gün kapatılmış ve 5 işlem günü boyunca kapalı kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü alınan bir dizi önlemle yeniden işleme açılan Borsa İstanbul ilk gün %10’a yakın bir yükseliş kaydetmişti. BES katkı fonlarında hisse ağırlığını artırma kararı ve şirketlerin hisse geri alımlarına getirilen kolaylıklar borsada coşkuyla karşılanmıştı. Haftanın son iki işlem gününü daha sakin geçiren pay piyasalarında cuma günü en çok işlem gören hisselerde sanayi şirketlerinin ağırlığı ön plana çıktı.

BES katkı fonları hisse ağırlığını artırıyor

Ayrıca BES katkı fonlarının hisse ağırlığını artırma kararı sonrası Cuma günü Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, en çok işlem görenler arasında dördüncü sırada yerini aldı. 24 BES katkı fonunda DİBS’lerden çıkan paranın ağırlıkla Ziraat Hisse Fonunda işlem görmeye başladığı görülüyor. Fonda 4 milyar liralık bir işlem hacminin oluşması dikkat çekti.

Cuma günü en çok işlem gören hisseler

Hisse kodu Hacim (TL) Son Fiyat (TL) Günlük Değişim (%) En Yüksek (TL) En Düşük (TL) Tarih

EREGL 7.379.431.609 45,14 1,44 45,46 43,10 17.02.23 18:19

KRDMD 5.359.480.187 20,74 7,85 20,96 18,75 17.02.23 18:19

THYAO 4.382.819.083 141,30 0,93 143,30 136,30 17.02.23 18:19

ZPX30F 4.094.951.002 70,04 -0,23 72,00 68,00 17.02.23 18:19

TUPRS 4.084.885.989 624,00 -1,02 636,10 612,00 17.02.23 18:19

KOZAL 3.671.977.019 26,48 5,92 27,50 23,52 17.02.23 18:19

ASELS 2.326.068.977 55,90 -1,84 57,65 55,05 17.02.23 18:19

SISE 2.170.546.147 44,90 -0,80 45,82 43,94 17.02.23 18:19

AKBNK 2.066.141.882 15,99 -0,68 16,47 15,82 17.02.23 18:19

SASA 1.899.955.947 116,80 4,66 119,30 107,20 17.02.23 18:19

TOASO 1.363.115.854 164,50 2,81 164,70 155,20 17.02.23 18:19

PGSUS 1.294.733.338 473,90 -1,39 489,70 465,60 17.02.23 18:19