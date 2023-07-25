Kaleseramik’in halka arzına 2 milyonu aşkın başvuru geldi

Kale Grubu’nun iştiraki Kaleseramik’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, 109.390.465 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti.

Halka arzın tamamı sermaye artışı yöntemi ile gerçekleşirken, toplam 109.390.465 TL nominal değerli paylar, 25 TL olarak belirlenen halk arz fiyatından satışa sunuldu ve halka arz büyüklüğü 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 2.002.245 adet başvuru ile 365.921.942 adet pay karşılığı 9 milyar 148 milyon TL talep toplandı.

Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,6 katı, Kale Grubu çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 6,3 katı talep geldi. Toplam halka arz boyutunun ise 3,3 katı talep toplandı.

Halka arza sunulan payların %1’ine tekabül eden 1.093.905 TL nominal değerdeki paylar Kale Grubu çalışanlarına, %79’una tekabül eden 86.418.467 TL nominal değerdeki paylar yurt içi bireysel yatırımcılara ve %20’sine tekabül eden 21.878.093 TL nominal değerdeki paylar ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Kaleseramik, 27 Temmuz 2023’te Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong töreninin ardından #KLSER kodu ile işlem görmeye başlayacak. Kaleseramik’in halka açıklık oranı %21,25 olacak.

Halk arz gelirinin %80’i yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına harcanacak

Halk arz programında önceliğini; mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlamak, verimliliği arttırmak ve finansal borçluluğu azaltmak olarak belirleyen Kaleseramik, elde ettiği finansmanın %80’nini yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ayırdı. Bu kapsamda halka arz gelirinin sermaye artırımına ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan net tutarının %50’si Slab - Sinterflex yatırımı, %15’i sürdürülebilirlik yatırımı, %6’sı yurt dışı yatırımı, %5’i banyo yatırımı ve %4’ü de frit yatırımına harcanacak. Kaleseramik, gelirin geriye kalan %20’lik kısmı ile de kredi kapaması yapacak.

“Kale’nin amiral gemisi halka açılıyor”

Kale Holding CFO’su ve Kaleseramik Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Alperat, Kale Grubu’nun ikinci başarılı halka arzı için şunları söyledi:

“Grup olarak ilk halka arzımızı Mayıs 2021’de Kalekim ile gerçekleştirdik. Piyasalara verdiğimiz sözleri tutmamız ve istikrarlı büyümemizin sonucunda kısa denilebilecek bir sürede hisse fiyatımız 14,75’ten 75 TL’ye kadar ulaştı. Şimdi ise Grubumuz ’un Amiral Gemisi, sektörünün lideri Kaleseramik’i halka arz etmenin gururunu yaşıyoruz.

Türkiye’de seramik sektörüne 66 yıldır öncülük eden, bu topraklarda üreten, kazandığını yine bu toprakların insanı ile paylaşan Kaleseramik’in halka arzına ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”

“Yatırımcılarımızla birlikte 66 yıldır süren yolcuğumuza yeni başarılar ekleyeceğiz”

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yatırımcıların gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kaleseramik, bünyesinde güçlü ve prestijli markaların bulunduğu Türkiye’nin en büyük ve köklü şirketlerinden bir tanesidir. Arkasında Kale Grubu gibi ülkemizin sanayisine öncülük eden büyük bir aile var. Dolayısıyla yatırımcılarımızın şirketimize gösterdikleri ilgiyi de Kaleseramik şirketinin gücüne ve potansiyeline duydukları güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. Onları güvenini boşa çıkartmayacak adımlarla hep birlikte Kaleseramik’in küresel bir şirket olma yolculuğunu daha ileri taşımak için çalışacağız. Bu büyüme yolculuğumuzda; odağımızda her zaman hayata anlam katan çevre dostu yenilikçi ve inovatif ürünlerimizin yanı sıra dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik yatırımları olacak. Yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve güvenle 66 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz seramik karo üretimindeki yolculuğumuza yeni başarı halkaları ekleyeceğiz. Başarıyla gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından hisselerimizi borsada işlem görmeye başlatacak gong töreninin, güzel bir tesadüf ile 66. Kuruluş Yıldönümümüz ve Seramik Bayramı’nı kutlayacağımız 27 Temmuz’a denk gelmesi de bizim için ayrı ve özel bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; şirketimize, grubumuza ve ülkemize yaraşır yeni ve güzel başarılara imza atmaya, Çanakkale ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz.”