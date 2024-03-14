Odine halka arz devam ediyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Odine Solutions Teknoloji halka arzı ne zaman başladı?

Odine Solutions Teknoloji paylarının halka arzı, 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket paylarının satışı 15 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Odine Solutions teknoloji hisse fiyatı ne kadar?

Odine Solutions halka arzında toplamda 44.200.000 TL nominal değerli paylar 30 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Firmanın halka arzının büyüklüğü 1,32 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Odine Solutions teknoloji hisse kodu ne?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından şirket hisseleri, 'ODINE' kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere pay tahsisi ise şu şekilde olacak:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 26.520.000 Lot (%60)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 15.470.000 Lot (%35)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 2.210.000 Lot (%5)

Odine kaç lot verir?

Belirlenen tahsisat oranlarına göre bireysel yatırımcılar için olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

2 milyon katılım: 13 lot (390 TL)

2,3 milyon katılım: 12 lot (360 TL)

2,6 milyon katılım: 10 lot (300 TL)

3 milyon katılım: 9 lot (270 TL)

3,3 milyon katılım: 8 lot (240 TL)

3,6 milyon katılım: 7 lot (210 TL)

4,2 milyon katılım: 6 lot (180 TL)

4,9 milyon katılım: 5 lot (150 TL)

Odine halka arz hangi bankalarda var?

Odine paylarının halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.