Özyaşar Tel payları bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ payları bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Haber Merkezi
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Şirket'in 31,2 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlandı ve sermayesini temsil eden 103,2 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.
Halka arz edilen Şirket payları bugünden itibaren Ana Pazar'da 28,00 TL baz fiyat, "OZYSR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.