Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksinin 87'si değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,51 puan değer kaybetti.

Dün 4.811,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4.803,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.752,91, en yüksek ise 4.839,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 1,71, sanayi endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükseldi, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişecam, İş Bankası (C), Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.967,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,75, bileşik getirisi yüzde 12,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2360 ve dolar/yen paritesi 131,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1370 liradan, avro 20,7800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.967,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 78,8 dolardan işlem görüyor.