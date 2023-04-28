SPK, Büyük Şefler Gıda halka arzına izin verdi

SPK'nın dün akşam yayımlanan bültenine göre Taxim Capital'in de hissedar olduğu şirkette halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak.

Sermayenin 107 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 7 milyon lira nominal değerli hisse ve mevcut ortaklardan LuxChefs Sarl, Gamze Hatice Cizreli ve Fethi Saruhan Tan'ın sahip olduğu 27 milyon lira nominal değerli hisse halka arz edilecek. Ek talep olursa ortaklar 3 milyon liralık daha hisse satacak.

Halka arz fiyatı hisse başına 22.5 lira olarak belirlenirken, ek satış dahil hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 832.5 milyon lira, halka açıklık oranı %34.6 olacak.