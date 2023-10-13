SPK, Tab Gıda'nın halka arzına izin verdi

Halka arz, hisselerin hepsinin satılması halinde 6.85 milyar lira büyüklükte olacak. Bu büyüklük dolar cinsinden bakıldığında yaklaşık 247 milyon dolar ile 2018 yılından bu yana en büyük halka arzın yapılacağını gösteriyor.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre şirketin %20'sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek. Sermaye artırımı kapsamında 28.88 milyon lira ve ortak satışı kapsamında TFI TAB Gıda Yatırımları'na ait 23.63 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.