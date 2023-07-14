SPK, üç şirketin halka arzına izin verdi

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda sermaye yaklaşık 64 milyon lira artırılarak 318 milyon liraya yükseltilecek. Ayrıca Fuzul Holding'in sahip olduğu 28 milyon lira nominal değerde hisse de halka arzda satılacak. Hisse başına 8.9 liradan yapılacak halka arzda, tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü 818 milyon lira, halka açıklık oranı %28.9 olacak.

Atakey Patates 'in halka arzına izin verildi

SPK, hızlı gıda restoranları için donmuş patates üreten Atakey Patates Gıda Sanayi'nin halka arzına da onay verdi. SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda sermaye yaklaşık 21.2 milyon lira artırılarak 138.8 milyon liraya yükseltilecek.

Ayrıca TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ'ye ait 7.1 milyon lira nominal değerde hisse de halka arzda satılacak.

Hisse başına 39.5 liradan yapılacak halka arzda, tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira, halka açıklık oranı %20.3 olacak.

Kaleseramik de halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kaleseramik'in de halka arzına izin verdi. SPK bültenine göre şirket sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek.

Yaklaşık 109 milyon adet hisse, hisse başına 25 lira fiyatla satılacak. Hisselerin tamamı satılırsa halka arz büyüklüğü 2.7 milyar lira, halka açıklık oranı 21.2 milyon lira olacak.