Sur Tatil Evleri GYO halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Sur Tatil Evleri GYO halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz fiyatı nedir?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri (Surgy) halka arz eşit mi oransal mı?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

- 2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ II Lot (540 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (491 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (442 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (393 TL)

- 4.9 Milyon katılım~7 Lot (344 TL).

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz borsa kodu nedir?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SURGY olarak belirlendi.

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz hangi pazarda işlem görecek?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Sur Tatil Evleri (SURGY) halka arz aracı kurum hangisi?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz aracı kurumu Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.