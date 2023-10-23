TAB Gıda'nın halka arzına rekor katılımcı

İş Yatırım Menkul Değerler, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Payları 130 TL'den halka arz edilirken TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşti.

TAB Gıda'nın halka arzına yaklaşık 5 milyon 185 bin kişi katılarak Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.”