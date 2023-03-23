VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.567,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,1 üzerinde 5.572,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 5.558,00 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.420 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.