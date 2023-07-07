VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 7.104,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 7.108,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün Resmi Gazete'de açıklanan tebliğe göre payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan tevkifat oranı yüzde 0'a indirildi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 7.100 ve 7.060 seviyelerinin destek, 7.200 ve 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.