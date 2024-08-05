VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 2,92 düşüşle 11.390,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,4 azalışla 11.733,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 kayıpla 11.716,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 10'u aştı, Güney Kore'de ise yüzde 10'a yaklaştı

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.