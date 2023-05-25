Yabancı yatırımcıların hisse satışı devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancı yatırımcı 18 Mayıs haftasında 27,6 milyon dolarlık hisse sattı. Aynı dönemde tahvil tarafında da 4,2 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

Satış trendi sürüyor

TCMB’nin haftalık yayımladığı istatistiklere göre yabancılar hisse tarafında satış trendini 18 Mayıs haftasında da sürdürdü.

Böylelikle yabancı yatırımcının hisse satış serisi dördüncü haftaya taşınmış oldu.

Böylelikle yabancıların yılbaşından bu yana net hisse satış miktarı 5 Mayıs haftasında 1 milyar doları aşarken son 4 haftada gerçekleşen hisse satışının değeri de 385 milyon dolara ulaştı.