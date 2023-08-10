Yabancılar geçen hafta 139,7 milyon dolarlık hisse alımı yaptı

Yabancıların hisse alımı kesintisiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Buna göre yabancı yatırımcı 4 Ağustos haftasında 139,7 milyon dolarlık hisse alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşik kişiler hisse tarafında 4 Ağustos haftasını da alımla geçirdi. Böylelikle alım serisi dokuzuncu haftaya taşındı. Tahvil tarafında ise 19,9 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

TCMB’nin verileri incelendiğinde 9 haftalık seride toplam hisse alım tutarı 1,93 milyar dolara ulaştığı gözlendi.