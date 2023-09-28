Yurt dışı yerleşikler geçen hafta hisse alımına döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Eylül haftasında 74,4 milyon dolar hisse alımı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 91,8 milyon dolar oldu.

Borçlanma senedi stokları 58,4 milyon dolar seviyesinde

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 1,2 milyon dolar , DİBS (Teminat) satışları 14,4 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 4,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 641,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 153 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 145,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 325,3 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 58,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.