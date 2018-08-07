Borsada görünüm pozitif

07 Ağustos 2018

Borsada günün ilk yarısı yükselişle kapandı. BIST 100 endeksi yüzde 0,71 artarak 94.839 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 665,38 puan değer kazandı. Dün, 94.173,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 411,26 puan ve yüzde 0,44 artışla 94.585,23 puandan başladı. Endeks en düşük 94.585,23 puanı, en yüksek ise 95.436,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi de yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 169'u değer kazandı, 178'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası ve Petkim oldu.