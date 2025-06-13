Borsada İsrail-İran depremi! Savunma hisseleri parladı, geriye kalanı kan ağlıyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle tırmanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken Borsa İstanbul da bu baskıya sert tepki verdi. BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 3,71 oranında kayıpla 9.166,80 puandan başladı.

Dün günü yüzde 1,71 düşüşle 9.520,22 puandan kapatan BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta 353,42 puan birden geriledi.

Sektör endekslerinin tamamı güne negatif başlarken, en fazla kayıp yaşayan sektör ulaştırma oldu. Ulaşım hisseleri yüzde 5,95 oranında düşüşle dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi ise yüzde 4,10 oranında değer kaybetti.

Gerginlik nedeniyle açılışta pek çok satış emri girilirken onlarca hisse senedinde devre kesici uygulandı.

Gün ortasında da düşüş sürüyor

Gün ortasına gelindiğinde ise BIST 100 endeksinde önceki günün kapanışına kıyasla 386,7 puan ve yüzde 4,06 düşüş yaşanırken endeks an itibarıyla 9.133,47 puanda yer alıyor.

Toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla düşen yüzde 6,09 ile iletişim oldu.

Tüm hisseler düştü, savunma sanayisi yükseldi

BIST 100 endeksinde işlem gören tüm hisseler negatif bölgede yer alırken, savunma sanayi şirketleri bu ortamda pozitif ayrıştı. Gerilimin ardından yatırımcıların yöneldiği savunma sektörü hisselerinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

Aselsan hisseleri güne yaklaşık yüzde 2 yükselişle başlarken, Altınay Savunma Teknolojileri yüzde 6,5, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yüzde 6,7, Onur Yüksek Teknoloji ise yüzde 1,9 oranında prim yaptı.

Uzmanlar, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin piyasalarda risk algısını artırdığını ve yatırımcıların savunma sanayi gibi jeopolitik gelişmelerden etkilenebilecek sektörlere yöneldiğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puan seviyeleri destek; 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalar sarsıldı: İran ve İsrail arasında neler oluyor?

Küresel çapta yaşanan bu sarsıntının başlıca nedeni, İsrail'in İran’a yönelik başlattığı hava saldırısı oldu. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, operasyonu “geri dönüşü olmayan bir nokta” olarak nitelendirdi ve İran’a saldırmak dışında seçeneklerinin olmadığını ifade etti. İran’dan gelen açıklamada ise İsrail’in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiği, ABD ve İsrail’e ağır bedel ödetileceği vurgulandı.