Borsada 'referandum' riski taşıyan 3 hisse

26 Eylül 2017

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) dün tartışmalı bir referandum gerçekleştirdi.

Türkiye'nin sonucuna bakılmaksızın reddettiği, İsrail dışında tüm dünya tarafından olumsuz sonuçlar doğurabileceği endişesiyle tepki çeken referandum, ne denli doğru olduğu bilinmeyen sonuçlara göre yüzde 73 civarı katılım ve yüzde 93 üzeri evet oyu çıkmış gibi görünüyor.





Kuzey Irak'ta oylar sayılıyor

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen referandum piyasalara da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolara yaklaşırken, dolar/TL 3,55'e kadar çıktı. BIST 100 endeksi ise dün 101.752 puana kadar düştükten sonra günü yüzde 1,78'lik değer kaybıyla 102.270,17 puandan tamamladı. Endeks bugün gerçekleşen tepki alımlarıyla 103.000 seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Analistler, Türkiye'nin ciddi ticari faaliyetler gerçekleştirdiği Kuzey Irak bölgesinde yaşanan bu gelişmelerin borsa şirketlerine de yansıyabileceğini düşünüyor.

TEB Yatırım yayımladığı analizde referandumun borsadaki bazı şirketler üzerindeki potansiyel etkisine değindi.

Analizde şu 3 şirket yer aldı:

Tüpraş Petrol Rafinerileri (TUPRS): Şirketin Irak'tan aldığı ham petrolünün yüzde 15'inin Kerkük'ten geldiği tahmin ediliyor. Irak Tüpraş'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 33'ünü 2016 yılında tedarik etti. En kötü senaryoda bile ham petrol tedarikinde büyük bir tehdit beklenmiyor. Çünkü şirketin başka bir tedarikçiye kolayca geçebileceği düşünülüyor.

Enka İnşaat (ENKAI): Irak'ta yapılan işler şirketin 2017'nin ilk yarısında toplam birikmiş iş stokunun yüzde 38'ini oluşturmakta. K.Irak'taki tüm projeler tamamlanmış bulunuyor. Ancak K.Irak'ta ileride ortaya çıkabilecek potansiyel projelerin alınması zorlaşabilir. Dolayısıyla, haber akışının Enka İnşaat'ta hafif olumsuz bir etkiye sahip olması beklenebilir.

Tekfen Holding (TKFEN): Irak'taki işleri 2017'nin yılının ilk yarısı itibariyle toplam iş stokunun sadece yüzde 2'si. K.Irak konusunun Tekfen Holding üzerinde herhangi bir etki oluşturması beklenmiyor.