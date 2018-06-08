Borsada yüzde 3'e varan düşüş

08 Haziran 2018

Borsa, haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izledi. TCMB'nin beklentilerin üzerindeki faiz artış kararına dün bankalar öncülüğünde olumlu tepki veren BIST-100, artan faizin şirketlerde yaratacağı tahribat etkisini ise bugün fiyatlayarak, şirket ve bankalar üzerinde gelecek yükler ve maliyetin yanı sıra karlılık baskısının da etkisiyle yönünü eksiye çevirdi.

Güne Moody's'in bankaların notunu düşürmesinin ardından ekside açılan BIST-100'de satışlar gün içinde artarken, en düşük 95.624 seviyesini gören endeks günü 2.747 puan düşüşle 95.875 puandan tamamladı.

GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan endeksteki düşüşün nedeni olarak Moody's'i göstermenin yetersiz olduğunu belirterek, "Moody's zaten geliyorum diyordu... TCMB'nin kararının ilk olarak olumlu etkisi oldu piyasaya ancak faizin bir de tahribat etkisi var... Artan faiz maliyeti, ek finansman maliyeti ile şirketlerin bankaların katlanacakları yük artacak" dedi.

"Büyümeden fiyat istikrarına" doğru bir kayış olduğuna dikkat çeken Erkan, "Büyüme hikayesi by-pass edilince hisseler de bunu olumsuz fiyatladı. Çünkü bunun karlar üzerinde, kredi büyümesi üzerinde baskılayıcı etkileri olacak" dedi.

TCMB dün sürpriz şekilde beklentilerin üzerinde bir faiz artırımı yaparak son dönemde oldukça zarar gören kredibilitesiniönemli ölçüde artırmış, piyasalar da buna olumlu tepki vermişti. Dolar/TL dün 4.4560'a kadar gerilerken, BIST-100 ise yüzde 2'nin üzerinde yükselmişti.

Dolar/TL 4.50 seviyesinin altında kapandı