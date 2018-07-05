Borsadan son bir ayın en yüksek kapanışı

05 Temmuz 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 yükselerek 99.097,00 puanla son bir ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.866,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, genele yayılan alımlarla 99.264,80 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 99.097 puanla 4 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ile yarın ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.400 seviyesinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA