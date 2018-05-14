Dış piyasalar pozitif seyrediyor

14 Mayıs 2018

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ABD ile İran arasında artan gerilim, geçen hafta içinde piyasaların en önemli gündem maddesi oldu. Taraflardan gelen açıklamaların şimdilik tansiyonu düşürmesi piyasaların pozitif bir seyir izlemesini sağladı. 11 Mayıs Cuma günü, veri gündeminin de zayıf olmasının etkisiyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 2,95-2,98 bandında dengelendi.

ABD’de, geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,37 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydetti. Analistler, bu hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, 16 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak sanayi üretimi verisinin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümet kurma çalışmalarında sağlanan ilerleme konuyla ilgili riskleri azaltırken, bu hafta büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Cuma günü İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise günü sınırlı düşüşlerle tamamladı. Yarın Almanya ve Avro Bölgesi birinci çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izledi.

Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentiler dahilinde yıllık yüzde 2 artmasının ardından Japonya'da Nikkkei 225 endeksi günü yüzde 0,47 artışla 22.865,86 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.184 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek, kapanışa yakın yüzde 0,1'lik primle 3.167 puanda dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,11 azalışla 2.475,00 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 35.539,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,09 yükselişle 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 31.459,74 puanda seyrediyor.

Borsa haftaya satışlarla başladı