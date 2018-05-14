Borsa haftaya satışlarla başladı

14 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 azalışla 101.738,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 114,28 puan ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 101.738,20 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile gıda içecek oldu.

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 101.852,48 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bugün açıklanacak cari işlemler açığı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 seviyesinin direnç, 98.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 4,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı da 53 milyar 346 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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