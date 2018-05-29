Dış piyasalarda hava bozuk

29 Mayıs 2018

ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde dünya borsalarında genel olarak negatif bir seyir izlenirken, ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin gelişmeler ve İtalya'da hükümet belirsizliği piyasaların gündemini meşgul etmeye devam etti.

ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması muhtemel zirveye ilişkin görüşmeleri devam ederken, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de zirveye katılabileceği belirtildi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasındaki hükümet kurma girişiminin çökmesinin ardından hükümeti kurma görevini eski IMF Türkiye Masası şefi ve ekonomist Carlo Cottarelli’ye verdi. Hükümet güven oyu alabilirse erken seçim 2019’da, alamazsa ağustos sonrasında yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise dün yaptığı konuşmada, para politikasının kısa vadeli siyasi meselelerden izole edilmesinin faydalarının ispatlandığını belirterek, "Geçmişte merkez bankalarının bağımsız olmamasından ötürü yaşanan aşırı enflasyon ve onu izleyen ekonomik daralma dönemlerinden çıkardığımız dersleri unutmamalıyız." dedi.

Söz konusu gelişmelerle dün euro/dolar paritesi, düşüş eğilimini devam ettirerek 1,1608 ile 9 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, Avrupa pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

Asya'da Hindistan ayrıştı

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da nisan ayı işsizlik oranının yüzde 2,5 ile piyasa beklentileri doğrultusunda açıklanmasına karşın Nikkei 225 endeksi, negatif seyrederek günü yüzde 0,6 düşüşle 22.358,43 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşte, yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine baskı yaratması ve 22.500 puan destek seviyesinin altına inilmesi sonrası yoğunlaşan satışlar etkili oldu.

Dolar/yen paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdiği 109 seviyesinin altına inmesinin ardından yüzde 0,5 değer kaybıyla 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüşünü 5'inci işlem gününe taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,3 azalışla 3.124,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.460,70 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 30.594,32 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 primle 35.205,96 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA