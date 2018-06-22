Dış piyasalarda satış baskısı sürüyor

22 Haziran 2018

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvuruları verisinin son 1,5 ayın en düşük seviyesine işaret etmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar vermesinin bu sektör hisselerinde düşüşlere neden olduğu, bunun da piyasa genelindeki negatif havayı desteklediği belirtiliyor.

Dün Dow Jones endeksi düşüşünü üst üste 8'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,80 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 geriledi.

Avrupa tarafında, göçmen politikaları konusundaki anlaşmazlıklar gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmemesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlerin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti.

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayısta enflasyon bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise önceki aya göre 0,3 puan artarak 53,1'e ulaştı.

Enflasyondaki artışın yanı sıra sanayi sektöründe iyileşmeye işaret eden PMI verilerinin ardından yene olan talep artarken, bu durum Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı.

Gelişmelerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle günü 22.516,83 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110 sınırının altına inerek 109,8'e kadar geriledi.

Hafta başından bu yana sert düşüş yaşanan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün de gerilemesini sürdürerek 2.837,14 puanla 2 yılın en dip seviyesini gördü. Kapanışa yakın yüzde 0,1 azalışla 2.873,31 puanda bulunan endeksin, bu haftaki kayıpları ise yüzde 5'e yaklaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 35.399,43 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 azalışla 29.286,21 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.353,81 puanda bulunuyor.