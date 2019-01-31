Dolar 2 ayın en düşüğünde

31 Ocak 2019

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" açıklaması ve veri odaklı bir para politikası izleneceğine yönelik mesajlarıyla düşüş eğilimine giren dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı.

Fed dün faiz oranlarını sabit tutarak, küresel sorunlar ve ticaret ve bütçe müzakerelerine ilişkin çıkmazdan dolayı ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortamda, üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini verdi.

Fed ayrıca faiz oranlarındaki "daha fazla kademeli artışlar" sözlerinden vazgeçti ve daha fazla adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söyledi.

Dün enflasyon raporu öncesi 5.31'li seviyelerde işlem gören ve ardından piyasalarca yakından izlenen sıkı duruş söylemlerinin kuvvetlendirmesi sonrası 5.26'lı seviyelere kadar gerileyen dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28'li seviyelerdeydi. Kur, Fed sonrası akşam saatlerinde ise 5.21'e kadar geriledi.

Bugüne 5.23 civarında başlayan dolar/TL en düşük 5.1990'ı gördü. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Dolar/TL saat 10:49'da 5.2050'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL 5.9940 seviyesindeydi.

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,18 primle 105.415 puanda.

Dolar geriledi, euro güçlendi

Açıklama sonrası dolar başlıca para birimleri karşısında değer kaybederken, euro güçlendi.

Dolar endeksi dün yüzde 0.43 geriledikten sonra bugün yüzde 0.14 düşüşle üç haftanın dip seviyesi olan 95.204'de bulunuyor. Euro ise, Fed açıklamasının Euro Bölgesinde zayıflayan büyümeye ilişkin endişeleri gölgede bırakmasıyla yüzde 0.22 artışla 1.1505 dolara yükseldi.

ABD ve Asya'da borsalar yükseldi

Fed açıklamasıyla küresel piyasalarda risk iştahı artarken bugün Japonya'da Nikkei yüzde 1.1 yükseldi. Çin'de Şanghay endeksi yüzde 0.35 arttı.

Dow Jones ve Nasdaq ise, Fed'in sıkılaştırma döngüsünü durdurmasının ABD ekonomisi ve şirket bilançolarına güçlenme imkanı sağlayacağı umutlarıyla dün sırasıyla yüzde 1.7 ve 2.2 yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 1.55 prim yaptı.

Gözler ticaret müzakerelerinde

Fed'in para politikası kararını açıklamasının ardından, yatırımcıların dikkati ABD-Çin arasında aylardır süren gümrük vergisi savaşını yatıştırmayı amaçlayan ve dün başlayan üst düzey ticaret görüşmelerine çevrildi.

ABD Merkez Bankası "sabır" dedi