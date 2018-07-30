Dolar, 4.88 seviyesinde dengelendi

30 Temmuz 2018

Yeni haftaya 4.85 civarında başlayan dolar/TL, gün içerisinde 4.90 seviyesini aştı. ABD ile ilişkiler piyasaları baskılamaya devam ederken, Fitch'in Türk bankalarına yönelik ‘risk’ uyarısı da kurun atak yapmasına neden oldu. TL, dolar karşısında gelişen ülkeler içinde en çok değer yitiren para birimi oldu.

Piyasalar ABD ile ilişkileri yakından izlerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 3 Ağustos'ta Singapur'da bir araya gelmesi bekleniyor. İkilini yüz yüze görüşeceği haberi, kurun sınırlı da olsa gevşemesini sağladı. 4.87’yi inen dolar/TL, gün sonuna doğru 4.88 seviyelerinde dengelendi.

Piyasada gözler yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporunda olacak. TCMB Başkanı Çetinkaya’nın enflasyona yönelik söylemleri ve para politikasına yönelik mesajları dikkatle izlenecek. Kur hareketli bir gün geçirebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

Borsa da ikinci yarıda pozitife geçti

Öte yandan Borsa İstanbul'da bugün inişli-çıkışlı bir fiyatlanma görüldü. Sabah saatlerinde yüzde 0.3 düşüşle başlayan BIST 100 endeksi ilk seansı değer kaybederek tamamladı. Endeks günün ikinci yarısında artıya geçerek kapanışa yakın yüzde 0,5 yükselişle 96.116 puandan işlem gördü. Endeks, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 96.157,74 puandan tamamladı.

Tahvil faizleri baskı altında

Tahvil/bono getirileri ise baskı altında kalmayı sürdürüyor. Kapanışa doğru gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri tarihi rekor olan yüzde 18.50'nin hemen altında yüzde 18.41 civarında seyrederken gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik getiri yüzde 20.57 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşebilir

Fitch'ten bankalar için 'risk' uyarısı