Dolar, ABD verisiyle 3.63'ü geçti

06 Ekim 2017

DÜNYA ONLINE

Doların diğer para birimlerine karşı değer kazancına paralel yükseliş isteğini sürdüren dolar/TL, güne 3,60'ın üzerinde 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görerek başladı.

Öğle saatlerinden sonra 3.61 seviyelerinde dengelenen kur, saat 15:30'da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinden sonra 3.63'ün üzerine çıktı.

ABD'de eylül ayında 80 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam 33 bin kişi azaldı. Ancak piyasa etkisi daha yüksek olan enflasyon bileşeni (ortalama saatlik ücretler) beklentilerin (yüzde 0,3) üzerinde yüzde 0,5 yükseliş gösterdi. Önceki ay verileri de yukarı yönlü revize edildi. Yıllık saatlik ücret artışı yüzde 2,9'a ulaştı.

Veri sonrasında dolarda değerlenme artarken hisse senetlerinde hafif negatif etki görüldü. Dolar/TL, 3.6368 seviyesine kadar çıktı. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 103.750 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dolara karşı son 3 ayın en düşüğüne inen TL, euro karşısında rekor düşük seviyeye geldi. Euro/TL, 4.2486 ile tarihi rekor kırdı.

Teknik açıdan dolar/TL 3,60'ın üzerinde kalıcılık olması durumunda 3,64'ün direnç konumunda takip edileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde 3,55 ve 3,52'nin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

ABD tarım dışı istihdam beklentileri karşılamadı