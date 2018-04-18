Dolar geri çekildi, borsa 112.000'i gördü

18 Nisan 2018

Dunya.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Açıklama sonrası baskının kalkmış olmasından kaynaklı olarak TL lehine işlemler göze çarptı.

Erdoğan'ın açıklaması öncesi 4.0920 seviyesinde hareket eden dolar/TL karar sonrası yüzde 1.9'luk değer kazancıyla 4.0186 seviyesine kadar geriledi. Erken seçim açıklaması öncesi 5.0830 seviyesinde hareket eden euro/TL 4.9752'ye kadar gevşedi. Dolar/TL saat 17.58'de 4.0196'de yer alırken, euro/TL aynı 4.9780 civarında işlem gördü.

Öte yandan TL gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Günün ilk yarısını yüzde 0,11 değer kaybı ile kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açıklama öncesi yüzde 0,50 kayıpla 108.227 civarında hareket ediyordu. Endeks açıklama sonrası yükselişe geçerek yüzde 3 primle 112.099 seviyesini gördü. Endeks günü aynı seviyede tamamladı.

"Genele yayılıp yayılmayacağı önemli"

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan tarafından yaptığı analizde, "Dolar kurunda izlediğimiz düşüşler sürekli hale gelir mi, gelmez mi sorusunu sorduracak seviyelerde fiyatlama söz konusud. Henüz kritik bölge altında hareket olmamakla ve geniş vadede kura ilişkin beklenti yukarı olmayı sürdürebilir. Dolayısıyla şu anda hareketli olan piyasada fiyatlamaların düşüş eğilimini genele yayıp yaymayacağı unsuru önemli. 4,0630 - 4,0330 bandı kısa vadede izlenecektir, bu destek altında kurda aşağı gitme isteği biraz daha artabilir. Bu bölge altında kalıcı hareketlerde 4,0150 - 3,9950 gibi destekler hedeflenebilir. Belirttiğimiz 4,0630 - 4,0330 bandı altında kalıcı fiyatlama göremez isek 4,1170 - 4,1320 gibi dirençler güncel olmaya devam edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley: TL için geçici olumlu

Erken seçim tarihinin açıklanması öncesi Morgan Stanley, "Türkiye'de yapılacak erken seçimin getireceği risk, TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabilir ve bu da TL için "geçici olarak" olumlu olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Banka, "Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut" ifadelerini kullanmıştı.