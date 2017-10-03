Dolar güne yükselişle başladı

03 Ekim 2017

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürüyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde oldukça hareketli günler geçiren ve dün akşam saatlerinde 3.5730 seviyelerinde olan dolar/TL, yeni güne 3.5800/3.5820 seviyesinde başladı.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8855/3.8879, euro/TL ise 4.1909/4.1940 seviyesinde bulunuyor.

TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD ISM imalat endeksi verisinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.891 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 93.848 seviyesinde.

Ard arda üçüncü gün yükselişini kaydetmeye hazırlanan ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.351'e yükseldi.