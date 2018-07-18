Dolar haftanın en düşüğünü gördü

18 Temmuz 2018

Türk Lirası varlıklara yönelik risk algısında yumuşama etkili. Piyasada son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların ardından bu hafta toparlanma çabası var. Hafta ortasına gelirken, bu sabah itibariyle dolar/TL haftanın en düşük seviyesini, BIST ise haftanın en yüksek seviyesini gördü. Güne 4.80/81 bandında başlayan dolar/TL 4.7670 seviyesine kadar gerilerken, borsa 92.300 seviyelerini test etti. 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 17.60 bileşik seviyesine gerilemiş durumda.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, piyasalar ABD ile ilişkiler açısından önemli olan ABD'li rahip Andrew Brunson'un davasını izliyor. Rahip Andrew Brunson'un bugün görülen davasından olumlu sonuç çıkacağına yönelik beklentilerin de fiyatlandığı belirtiliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ise dünkü açıklamalarında olumlu bir değerlendirmede bulunarak ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi. Powell ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlığı nedeniyle faiz artırımlarının hızının değişmesi gibi bir tehlike oluşmadığına işaret etti.

Powell’ın kademeli faiz artırımına işaret eden açıklamalarının ardından bugün saat 1700'de ABD

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak. Ancak dünkü açıklamaların ardından bugün piyasada anlamlı bir etki yaratması beklenmiyor.

Dolarda gevşek seyir etkili

Güne 4.80 seviyelerinde başlayan ve ardından 4.8160 seviyesine çıkan dolar/TL, bu seviyeden yönünü aşağı çevirdi ve 4.7674 seviyesine kadar indi. Dolar/TL, saat 10:35 itibariyle 4.78 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise düne göre yüzde 0.6 geri çekilmeyle 5.56 seviyesine işlem görüyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ Reuters'a yaptığı değerlendirmede; olağanüstü bir durum olmadıkça kurun çok agresif yukarı hareket gücü olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Kurda yeni trend oluşması için aşağıda 4.77'nin altında yukarıda ise 4.9280'in üzerinde seyir oluşmalı. Bugün ara ara 4.80'in altına deneme yapabilir ama dolar pozitif hava bugün de korunacaktır. Global endekslerde de risk iştahı toplanmış bu bize de olumlu hava oluşturuyor. Kurdaki geri çekilmenin de desteğiyle endekste de biraz pozitif açılış olabilir."

Borsa 92 binin üzerine çıktı

Açılışını 92 puan artışla 91.7226 puandan yapan Borsa İstanbul, 92.319 seviyesine kadar yükseldi. BIST, şu sıra yüzde 0.7 primle 92.200 seviyelerinde işlem görüyor. Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamlamıştı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 92.300 ve 93.900 seviyelerinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası kâr satışlarında 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Faizlerde ‘temkinli’ düşüş

Gösterge faizlerde ise önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısı öncesi temkinli seyir devam ediyor. Geçen hafta görülen zirveden yönünün aşağı çeviren faizlerde bugün de düşüş isteği gözleniyor. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 17.60’a gerilerken, iki yıllık gösterge faizi yüzde 20.34’e indi. İki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini görmüştü.