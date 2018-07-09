Dolar kazanımlarını hızlı geri verdi
Güne 4.56 seviyesinden başlayan dolar/TL, 4.51 seviyesine kadar geriledikten sonra 4.60 seviyesine çıktı.
Haftanın ilk günü pozitif bir havanın hakim olduğu piyasalarda, kapanış saatine doğru durum tersine döndü.
4.51 seviyesine inerek 4 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL'de 4.60 seviyesinin üzeri görülürken, 101.800 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tekrar 99.200 seviyesine indi.
Dolar/TL, saat 17.49'da 4.5540 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.3568 civarında yer aldı. BIST 100 endeksi ise yüzde 0.8 değer kazancı ile 99.493 seviyesinden fiyatlandı.