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Dolar kazanımlarını hızlı geri verdi

Güne 4.56 seviyesinden başlayan dolar/TL, 4.51 seviyesine kadar geriledikten sonra 4.60 seviyesine çıktı.

Dolar kazanımlarını hızlı geri verdi
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Haftanın ilk günü pozitif bir havanın hakim olduğu piyasalarda, kapanış saatine doğru durum tersine döndü.

4.51 seviyesine inerek 4 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL'de 4.60 seviyesinin üzeri görülürken, 101.800 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tekrar 99.200 seviyesine indi.

Dolar/TL, saat 17.49'da 4.5540 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5.3568 civarında yer aldı. BIST 100 endeksi ise yüzde 0.8 değer kazancı ile 99.493 seviyesinden fiyatlandı.

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