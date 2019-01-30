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Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" açıklaması sonrası dolar kuru 5.30'un altına geriledi.

Dolar, TCMB Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarıyla geriledi
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Dolar/TL kuru, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası 5.30 seviyesinin altına geriledi.

Yılın ilk enflasyon raporu öncesi 5.31 civarında yer alan kur saat 10:53'de yüzde 0,53 düşüşle 5.2870'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 0,50 azalışla 6.0455'te yer aldı.

Merkez Bankası, 2019 enflasyon öngörüsünü yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya indirirken; Başkan Çetinkaya, enflasyon ikna edici bir yere gelene kadar para politikasında sıkı duruşun süreceğini ve gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.

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