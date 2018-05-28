Dolar ve euroda düşüş hızlandı
Piyasanın uzun zamandır beklediği 'faizde sadeleşme' adımı, döviz kurlarında hızlı düşüş getirdi. Geçen haftayı 4.70'in üzerinde kapatan dolar/TL yeni 4.56'ya inerken, euro 5.32 seviyesine geriledi.
Türk Lirası, yeni haftaya güçlü başladı. Piyasanın uzun zamandır beklediği 'faizde sadeleşme' adımı, döviz kurlarında hızlı düşüş getirdi. Dolar 4.56 seviyelerine, euro 5.32 seviyelerine geriledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki
toplantıda 'faizde sadeleşme' mesajı verirken, TCMB bugün yeni dönem için tarihi ve ayrıntıları açıkladı.
Dolar/TL, günün ilk saatlik diliminde 4.6065 seviyesine kadar geriledi. Ardından 4.65 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası'nın açıklamasıyla yeniden yönünü aşağı çevirdi ve 4.56 seviyelerine indi.
Eruo da benzer hareketle 5.32 seviyelerine kadar düştü.
Geçen hafta 5 liraya yaklaşan dolar/TL, TCMB’nin GLP faiz oranını 300 baz puan artırması sonrasında 4.54 seviyelerinin altını görmüş ardından 4.70 üzerinde denge bulma çabasına girmişti.
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