Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (16 Eylül Pazartesi Güncel Döviz Kurları)

Serbest piyasada 33,9410 liradan alınan dolar, 33,9430 liradan satılıyor. 37,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6700 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,9260 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5600 lira olmuştu.

Gözler Merkez Bankalarında

Bu hafta piyasalar tamamen Merkez Bankalarına odaklanacak. Çarşamba günü Fed'in kritik faiz kararı, perşembe günü ise TCMB ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları var.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor. TCMB mart ayından beri politika faizini yüzde 50'de sabit bırakıyor. Yani altı aydır. TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtmişti. Yatırım bankaları ve ekonomistler, enflasyonun gerilemeye başlamasıyla TCMB'den faiz indirimlerini beklemeye başladı. Bazı aracı kuruluş ve ekonomistler, ekim ayını işaret ederken, en çok beklenti kasım ayında gerçekleşti.

Ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 51,97'ye gerilemişti. Tüketici fiyatlarındaki artış oranının eylül ayında yüzde 50'nin altına gerilemesi bekleniyor.

TCMB faiz kararını 19 Eylül Perşembe 14:00'te açıklayacak.

Çarşamba günü ise doların seyrini etkileyebilecek mahiyette bir gelişme olacak. Fed faiz kararını TSİ 21:00'da açıklayacak.