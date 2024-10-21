Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (21 Ekim Pazartesi Güncel Döviz Kurları)
21 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 33,31 liradan, euro 37,29 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 21 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 34,2300 (alış), 34,3168'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,2936 TL seviyelerinde seyrediyor.
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