Dolar kuru haftaya nasıl başladı?
Dolar kuru piyasaların kapalı kaldığı 3,5 günün ardından ilk gününde 26 TL'nin altında 25,99'dan güne başladı. Euro ise 28,40 TL'den başladı.
Dolar kuru piyasaların kapalı kaldığı 3,5 günün ardından ilk gününde 26 TL'nin altında 25,99'dan güne başladı. Euro ise 28,40 TL'den başladı. Bu hafta gözler TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunda olacak.
Reuters anketine göre enflasyonun haziran ayında yıllık bazda sınırlı gerilemesi beklenirken, aylık bazda ise yüzde 4.84 artması bekleniyor.
Öte yandan ekonomi yönetiminden "normalleşme" mesajları gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğine dikkat çekerek, KKM'de stopaj desteğinin yılsonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
TCMB, politika faizini yüzde 15'e çıkardıktan sonra "Liralaşma" politikasını hafifletmeye başlattı. Ancak tamamen terk etmedi. Sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.