  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Euro 31,60 lirayı gördü
Takip Et

Euro 31,60 lirayı gördü

Euro 31 liranın üzerine çıkarken dolar da kendi rekoruna yaklaştı. Serbest piyasada dolar 28,78 liradan, Euro ise 31,60 liradan haftanın ikinci işlem gününe başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,78'e kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar 28,78 liradan, Euro ise 31,60 liradan haftanın ikinci işlem gününe başladı.

Dolar, saat 07.47 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 28,78'den işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 31,57 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru pazartesi gününü 28,73 lirayla kapatmıştı. Euro/TL kuru ise 31,4671 lirayla günü tamamlamıştı.

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar Haberleri

Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?

Euro Haberleri

Dolar kuru bugün ne kadar?
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro