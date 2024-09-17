Fed kararı öncesi dolarda ralli beklentisi

Dünyaca ünlü bankanın döviz stratejisti Skylar Montgomery Koning, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerinin kapsamını aşırı fiyatlaması ve bugün açıklanacak ABD perakende satış verisini hafife alması nedeniyle doların yükselmeye hazır olduğunu söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre; beklenenden daha güçlü perakende satışlar verisinin piyasa fiyatlamalarını daha küçük bir faiz indirimine doğru kaydıracağını ve dolayısıyla doları artıracağını tahmin eden Koning, "Konsensüsten daha güçlü bir rakam bekliyoruz ve geçen ay perakende satış rakamları da çok güçlüydü" dedi.

Stratejist, "Fiyatlama 25 baz puanlık indirime doğru kayabilir" ve "Bloomberg Dolar Endeksi bu haberlerle yüzde 1 yükselebilir" öngörüsünde bulundu.

Piyasadaki ekonomistler genel olarak perakende satışların zayıf otomobil satışları nedeniyle geçen ay gerilediğini tahmin ediyor. Bu durum devam ederse, bu veri, işgücü piyasasındaki son yavaşlamanın tüketicileri daha temkinli hale getireceği yönündeki söylemi destekleyecektir. Ancak Montgomery Koning, piyasaların, faiz indirimi beklentileri söz konusu olduğunda aşırı tepki vermeye eğilimli olduğunu söyledi ve "Piyasa sürekli olarak Fed indirimlerini miktarını olduğundan fazla tahmin ediyor ve beklentilerde bir sapma yaşandığında, işte o zaman dolar ralli yapıyor" dedi.