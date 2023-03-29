İşte ekonomistlerin dolar/TL için yıl sonu tahmini

ForeksHaber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 2,78 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 51,31, ortalama yüzde 51,23 artışa işaret etti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,93 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 52,51 ve yüzde 49,98 oldu.

Şubat ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,48 artış beklenirken, yüzde 3,15 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 55,18 seviyesinde gerçekleşmişti.

2023 sonu TÜFE tahmini

Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 45,60 olurken, ortalama tahmin yüzde 47,25, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 55,00 ve yüzde 42,00 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ForeksHaber anketinde 2023 sonu beklentisi yüzde 45,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 55,00 ila yüzde 34,00 bandında gerçekleşmişti.

4 ekonomistin 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisi ise yüzde 37,50 artış oldu. Maksimum tahmin yüzde 41,77, minimum tahmin ise yüzde 33,90 artış olarak gerçekleşti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne ilişkin anket sorusunu, 6 ekonomist yanıtladı. C Endeksi'nde aylık beklenti yüzde 2,35, yıllık beklenti yüzde 47,75 artış yönünde oluştu. Ankette, tahmin aralığı aylık bazda yüzde 2,80 ile yüzde 1,50 aralığında, yıllık bazda ise yüzde 48,30 ila yüzde 46,42 bandında gerçekleşti.

Yıl sonu dolar/TL tahmini

4 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde, medyan tahmin 23,1950 olurken, ortalama tahmin 21,5500 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 24,8100 ve 15,0000 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ForeksHaber anketinde medyan beklenti 23,5000 seviyesinde oluşurken, en yüksek tahmin 24,4700, en düşük tahmin ise 22,0000 olmuştu.

Dinamik Yatırım BaşEkonomisti Enver Erkan, önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarındaki gerileme, baz etkisi, kredi erişiminin kısıtlanması, yönetilen fiyatlar üzerindeki kamu kontrolü gibi unsurlarla enflasyondaki artış hızının düşebileceğine dikkat çekerek, "Öte yandan seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, erken emeklilik, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon etkisi hesaplanmalıdır" dedi.

Enflasyonun yıl ortasına kadar %50 altına doğru düşmesini muhtemel olduğunu, ancak bundan sonraki yolun tamamen para politikası gelişmelerine bağlı olacağını düşündüklerini vurgulayan Erkan, mevcut faiz/para politikasının, %55,2'lik enflasyona rağmen %8,5'lik politika faizi çerçevesinde faiz oranlarının düşürüldüğü bir konseptte enflasyonu düşürmek için alışılmadık bir temele sahip olduğunu kaydetti.

Enver Erkan, piyasa katılımcılarının önümüzdeki dönemde yeni ekonomik bakış açısı ile genel kabul görmüş ekonomi politikaları arasında bir ayrım bekleyeceğini ve gelecek döneme ilişkin tahminlerini bu değişken ve olasılıklara göre yönlendirmeye çalışacağını öngördü.



Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.