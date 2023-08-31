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Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (31 Ağustos 2023)

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7140 liradan, avro 29,1640 liradan güne başladı.

Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,7140 liradan, avro 29,1640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,7120 liradan alınan dolar, 26,7140 liradan satılıyor. 29,1620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,1640 lira olarak belirlendi.

Salı günü doların satış fiyatı 26,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9140 lira olmuştu

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