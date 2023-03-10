Piyasalarda son durum: Dolar/TL kurunun gözü seçim kararında

Dolar/TL aşağıda 18.0030 yukarıda 19.8000 seviyelerini hacimsiz piyasada gördükten sonra hafta boyunca işlem gördüğü yatay banda geri dönerek güne başladı.

TL böylece dün gece dolar karşısında her iki yönlü %5'e ulaşan değer değişimleri yaşadıktan sonra kurda son işlem 18.9575 seviyesindeydi. TL depremnden bugüne son bir ayda dolar karşısında %0.7 değer kaybetti.

Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl önce sözlü ardından yazılı düzenleme ile bankaların döviz işlemlerini 1000-1600 saatleri arasına çekmişti.

Piyasalarda bir süre sonra işlem hacimlerinin çok büyük bir bölümü ilan edilen saatlere taşındı. Bankacılar dışarıda kalan saatlerde gerçekleşen hacimsiz işlemlerde ise lokallerin neredeyse hiç yer almadığını da söylüyorlar.

İç veri gündeminde bugün TÜİK tarafından açıklanacak, Ocak ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksi verileri bulunuyor. Sanayi üretiminin Ocak'ta 2 ay aradan sonra yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

Seçim süreci

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izleniyor. Millet İttifakı'nın tartışmalı aday süreci sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasıyla seçim sürecinde yeni döneme girilmiş oldu.

Muhalefetin ekonomide iktidarın mevcut uygulamalarının tersine ekonomide daha alışılmış politikaları benimsemesi seçim sürecini piyasalar için daha önemli hale getiriyor.

Seçim kararın Resmî Gazete'de bu gece yayımlanması planlanıyor. Bu karar ardından seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki alanına geçmiş olacak. Read full story

TL için iki senaryo

Wells Fargo tarafından bu hafta yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü. Kurumun dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Kurum, muhalefetin seçimleri kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi. Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.