Wells Fargo'dan seçim tahmini: Dolar/TL kuru için iki farklı senaryo
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimler üzerine bir analiz yayınladı. Kurum, iki farklı senaryo ile dolar/TL kuru hakkında öngörüde bulundu.
ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo tarafından yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.
Kurumun dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.
Muhalefetin seçimi kazandığı senaryo
Kurum, muhalefetin kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarısı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi.
Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15.00, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.