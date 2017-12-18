Dolar/TL 3.84'ün altına gevşedi

18 Aralık 2017

Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı sonrası veri gündeminin zayıf olduğu bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz hafta Fed'in beklentilere paralel gerçekleşen faiz kararı sonrası 3.81'e kadar gerilemiş, TCMB'nin GLP'de 50 baz puan artış ile beklentiyi karşılayamaması üzerine ise 3.89'a fırlamıştı. Kur, haftayı 3.86'larda tamamlamıştı.

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı. Kur saat 15:45'de 3.8384'te yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5278 ve sterlin/TL 5.1332 seviyesinden işlem gördü.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 1.09 yükselişle 110 bin 525 puandan işlem görüyor.

Merkez, AOFM'yi yükseltti

TCMB geçen haftaki toplantısında GLP'de 50 baz puanlık artışa giderek bu oranı yüzde 12.75'e taşıdı. Banka, cuma günü ise bu artışı ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine (AOFM) aynı oranda yansıttı. Böylece piyasalar tarafından yakından takip edilen ve bir süredir yüzde 12.25 seviyesinde oluşan AOFM cuma günü yüzde 12.75'e yükseldi. Bu, yılbaşına göre 450 baz puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Ancak çift haneli enflasyon, TL'deki değer kaybı ve bu kaybın devam edebileceği endişeleri mevcut duruşun yeterince sıkı olup olmadığına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Vergi reformuna ilişkin haber akışı takip ediliyor

Dolar/TL'nin yönü üzerinde ABD vergi reformu yasa tasarısına ilişkin haber akışı etkili olacak. Kongre'nin bu hafta içinde tasarıyı oylaması ve metnin hafta bitmeden Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Pek çok konuda düzenlemeler içeren tasarının en dikkat çeken maddesi kurumlar vergisinin 2018'den itibaren yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülmesini öngörüyor.

ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşması bekleniyor

Tüm finans haberleri için tıklayın